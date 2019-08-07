MSB: "(ABD'li heyetle görüşme) Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş...

MSB: "(ABD'li heyetle görüşme) Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.

MSB: "(ABD'li heyetle görüşme) Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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