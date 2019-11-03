MSB: "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme...
6 saat önce
MSB: "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:46 Kaynak: AA
MSB: "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır."
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