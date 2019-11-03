Son Dakika Haberleri: MSB: "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme...
Son Dakika Güncel MSB: 'ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme...

MSB: "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme...

6 saat önce

MSB: "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır.

MSB:

MSB: "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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