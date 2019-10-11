Son Dakika Haberleri: MSB: "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir"
Son Dakika Güncel MSB: 'ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir'

MSB: "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir"

55 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzilerinin ABD'nin gözlem noktasına 1 km uzaklıkta olduğunu ve ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atışın ise söz konusu olmadığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzilerinin ABD'nin gözlem noktasına 1 km uzaklıkta olduğunu ve ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atışın ise söz konusu olmadığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu
Milliler golden sonra asker selamı verdi! Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:39:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]