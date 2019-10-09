MSB: "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler...
1 saat önce
MSB: "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildi. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:25 Kaynak: İHA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir Fransa, İngiltere ve Almanya, harekatın ardından BM'ye çağrı yaptı Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi