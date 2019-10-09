MSB: "ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat...
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MSB: "ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren harekata ilişkin bilgilendirildi. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir Fransa, İngiltere ve Almanya, harekatın ardından BM'ye çağrı yaptı Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi