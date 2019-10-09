Son Dakika Haberleri: MSB: "ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat...
Son Dakika Güncel MSB: 'ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat...

MSB: "ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat...

1 saat önce

MSB: "ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren harekata ilişkin bilgilendirildi.

MSB:

MSB: "ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren harekata ilişkin bilgilendirildi."

İngiltere, Almanya, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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