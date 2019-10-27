Son Dakika Haberleri: MSB: "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi...
Son Dakika Güncel MSB: 'ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi...

MSB: "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi...

1 saat önce

MSB: "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

MSB:

MSB: "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur."

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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