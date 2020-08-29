MSB: ABD uçağına yakıt ikmali ve eskort görevi icra edildi - Son Dakika

MSB: ABD uçağına yakıt ikmali ve eskort görevi icra edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak, F-16 uçakları tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak, F-16 uçakları tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirilen Silver Sky Harekatı kapsamında ABD'ye ait B-52 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "28 Ağustos 2020 tarihinde Türk hava sahası üzerinde gerçekleştirilen uçuşlara 2 KC-135R ve 2 F-16 uçağı ile destek verilmiş; B-52 uçağına havadan yakıt ikmali yapılmış ve F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir" denildi.
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