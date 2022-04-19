MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı - Son Dakika
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MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı

19.04.2022 14:24

MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S.

MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların eşlik ettiği anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi" denildi.

MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı
MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı
MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı
MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı

YORUMLAR
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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı - Son Dakika
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