MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı - Son Dakika

MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların eşlik ettiği anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi" denildi.