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MSB acı haber duyurdu

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn/Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm...

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MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn/ Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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