MSB, Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildiğini duyurdu - Son Dakika
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MSB, Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildiğini duyurdu

09.04.2022 11:09
MSB, Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve gelişmiş teknolojilerle inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve gelişmiş teknolojilerle inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yerli ve gelişmiş teknolojilere sahip bir şekilde inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu. Geminin teknik özelliklerine ait bilgilerin yer aldığı bir gönderiyi sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknoloji ile inşa edilecek Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildi. Deniz Kuvvetlerimize ve asil milletimize hayırlı olsun." - ANKARA

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB, Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildiğini duyurdu - Son Dakika
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