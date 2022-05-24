Msb Açıkladı: Şehit Sayısı 5'e Çıktı. Akar, Sınır Hattına Gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün üç TSK personelinin şehit düştüğü teröristlerle çıkan çatışmada, yaralanarak hastaneye kaldırılan iki TSK personelinin daha şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Ancak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan iki TSK personelinin de şehit olduğu açıklandı. MSB'nin yeni açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, beş kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Abdulkadir Güler, P. Uzm. Çvş. Onur Doğan, P. Uzm. Çvş. Hüseyin Cankaya, P. Uzm. Çvş. Bican Kapılay ve P. Söz. Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz. Karadan ve havadan operasyonlara devam ediliyor."

MSB, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnak'a gittiğini de duyurdu. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak'a gitti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi."