MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız verdi. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi ve yurt içinde operasyonlarına ara vermeyen güvenlik güçleri, PKK/ YPG'ye bir darbe daha vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Barış Pınarı bölgesinde 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TACİZ ATEŞİ AÇTILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama: