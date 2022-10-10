Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız verdi. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi ve yurt içinde operasyonlarına ara vermeyen güvenlik güçleri, PKK/ YPG'ye bir darbe daha vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Barış Pınarı bölgesinde 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama:
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika