MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

10.10.2022 17:07
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız verdi. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi ve yurt içinde operasyonlarına ara vermeyen güvenlik güçleri, PKK/ YPG'ye bir darbe daha vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Barış Pınarı bölgesinde 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TACİZ ATEŞİ AÇTILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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