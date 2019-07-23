Son Dakika Haberleri: MSB adına eğitim görecek adaylar için belirlenen şartlar açıklandı
Son Dakika Güncel Haber

MSB adına eğitim görecek adaylar için belirlenen şartlar açıklandı

36 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakülteleri'nde eğitim görecek adaylar için belirlenen şartları ve öğrencilere sağlanacak imkanları açıkladı.

MSB adına eğitim görecek adaylar için belirlenen şartlar açıklandı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakülteleri'nde eğitim görecek adaylar için belirlenen şartları ve öğrencilere sağlanacak imkanları açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak üzere SBÜ Tıp Fakülteleri'nde MSB adına eğitim görecek adayların, ÖSYM'nin tercih kılavuzunu dikkatli okumaları istendi. Açıklamada, adayların MSB ve SBÜ'nün internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri ve şartları sağlamaları halinde tercihte bulunmaları gerektiği belirtildi.
SAĞLANAN İMKANLAR
MSB adına alınacak öğrencilere eğitimleri sırasında ve mezun olduktan sonra sağlanacak  imkanlar şöyle sıralandı:
-MSB adına SBÜ Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde eğitim görecek öğrencilerin tüm ihtiyaçları, masrafları (yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası vb.) MSB tarafından karşılanacak.
-Eğitim gören öğrencilere aylık öğrenci harçlığı verilecek.
-Askeri tıp öğrencilerinin 18 yaşını doldurmasından itibaren emekli sandığı keseneği devlet tarafından öğrenci adına yatırılacak ve hizmet süresinden sayılacak.
-Tıp eğitimini müteakiben teğmen rütbesiyle mezun olacak personele, 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, yan ödeme, diğer mali ve sosyal haklara ilave olarak 'Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı' verilecek.
-205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu çerçevesinde OYAK kurumunun daimi üyeliği verilecek. MSB personeline sağlanan ordu evi, lojman ve kamplardan istifade imkanı sağlanacaktır.
-ÖSYM tarafından yapılan tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi sınavlarına sivillerden ayrı olarak MSB için belirlenen kontenjana girme imkanı sağlanacak.
-Tıp Fakültesi eğitimini müteakip, personelin şartları sağlaması koşuluyla, bir yıllık yurt dışı eğitim imkanı sağlanacak.
-Görev özelliği dikkate alınarak mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimler verilecek.
-Yurt içi ve yurt dışında yapılan kongre, sempozyum, seminerlerde MSB'yi temsilen katılım imkanı sağlanacaktır.
-Uzman, pratisyen tabipler, TSK'nın uzman ve pratisyen tabip kadro görev yerlerinde istihdam edilecek.
-TSK ihtiyacına binaen, Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastaneleri'nin akademik kadrolarında görev almaları sağlanacak.


Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi Hande Ataizi hangi şartlarda soyunacağını açıkladı Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Görevden alınmam doğal; emekliliği düşünmüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:41:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB adına eğitim görecek adaylar için belirlenen şartlar açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]