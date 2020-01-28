MSB: "AFAD koordinesinde deprem bölgesinde faaliyet yürütecek 76 mühendisin TSK'ya ait bir uçak ile... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'AFAD koordinesinde deprem bölgesinde faaliyet yürütecek 76 mühendisin TSK'ya ait bir uçak ile... - Son Dakika

MSB: "AFAD koordinesinde deprem bölgesinde faaliyet yürütecek 76 mühendisin TSK'ya ait bir uçak ile...

6 saat önce

MSB: "AFAD koordinesinde deprem bölgesinde faaliyet yürütecek 76 mühendisin TSK'ya ait bir uçak ile Elazığ'a intikali sağlandı".

MSB:

MSB: "AFAD koordinesinde deprem bölgesinde faaliyet yürütecek 76 mühendisin TSK'ya ait bir uçak ile Elazığ'a intikali sağlandı". - ANKARA

Deprem, AFAD, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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