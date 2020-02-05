MSB: "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak... - Son Dakika

MSB: "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak...

7 saat önce

MSB: "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi.

MSB:

MSB: "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi." - ANKARA

Jandarma, Ankara, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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