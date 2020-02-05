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MSB: "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak...
7 saat önce
MSB: "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
MSB: "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi." - ANKARA
Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Van'da yaşanan çığ felaketine destek için yola çıktı Çığ altından kendi imkanlarıyla kurtulan AFAD Müdürü Osman Uçar, yaşadığı dehşeti anlattı Van'da yaşanan 2. çığ faciasının 10 dakika önce çekilen videosu ortaya çıktı Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu