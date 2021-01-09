MSB: "Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesinde yaşayan 247 çocuğa, yiyecek ve içecek ikram edildi" - Son Dakika

MSB: "Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesinde yaşayan 247 çocuğa, yiyecek ve içecek ikram edildi"
09.01.2021 15:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca hazırlanan yiyecek ve içeceklerin, Kabil'deki Alaattin Yetimhanesinde barınan 247 çocuğa ikram edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca hazırlanan yiyecek ve içeceklerin, Kabil'deki Alaattin Yetimhanesinde barınan 247 çocuğa ikram edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, Kabil'deki Alaattin Yetimhanesinde yaşayan 247 çocuğa Türk Kızılay aracılığıyla ikram edildi." ifadelerine yer verildi.
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