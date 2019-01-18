Msb "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel Rıfat'tan Yapılan...
19 dakika önce
MSB "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verilmiştir.
MSB "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:27 Kaynak: AA
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