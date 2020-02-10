MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin şehir merkezinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin şehir merkezinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ YPG'nin insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.

Açıklamada, "Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki el yapımı patlayıcıyı patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da çürümeye terk edilen hayalet uçaklar havadan görüntülendi
Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu 5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:27:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]