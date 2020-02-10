MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin şehir merkezinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ YPG'nin insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.

Açıklamada, "Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki el yapımı patlayıcıyı patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı." ifadeleri kullanıldı.