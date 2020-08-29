MSB: Ağrı'da 2 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğubayazıt- Ağrı Hudut hattında, sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzmann Çavuş İdris Şahin ile Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkdaşlarımız, 29 Ağustos 2020 tarihinde Doğubayazıt-Ağrı hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mesuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Haber: ANKARA,