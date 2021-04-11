MSB, Ağrı'da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ağrı'da zorlu kış şartlarından yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ağrı'da bulunan 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca hudut emniyeti kapsamında keşif/gözetleme, devriye faaliyetleri icra edildi" denildi. Paylaşımda ayrıca keşif ve devriye faaliyetlerinden fotoğraflara yer verildi.