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MSB: "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü...
7 saat önce
MSB: "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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