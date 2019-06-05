MSB: "Ağrı-Doğubeyazıt bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist...
54 dakika önce
MSB: "Ağrı-Doğubeyazıt bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
MSB: "Ağrı- Doğubeyazıt
bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK
'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı
Kayseri'de görülen el büyüklüğündeki sarıkız örümceği, panik yarattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu