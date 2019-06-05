Son Dakika Haberleri: MSB: "Ağrı-Doğubeyazıt bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist...
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MSB: "Ağrı-Doğubeyazıt bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist...

54 dakika önce

MSB: "Ağrı-Doğubeyazıt bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Ağrı- Doğubeyazıt bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
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