MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun...
46 dakika önce
MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.
MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:41 Kaynak: AA
Emre Mor, Ibiza'da kızlarla sabaha kadar eğlendi
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi
Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir