MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun...

MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.

MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi."

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