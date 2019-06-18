Son Dakika Haberleri: MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun...
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MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun...

46 dakika önce

MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.

MSB:
MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:41 Kaynak: AA
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