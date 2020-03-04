MSB: "Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur. 'Hulusi Akar' ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sn. Bakan'ın bilgisi dışındadır. Sn. Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır" denildi. - ANKARA
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