MSB: "Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur" - Son Dakika
Son Dakika Politika MSB: 'Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur' - Son Dakika

MSB: "Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur. 'Hulusi Akar' ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sn. Bakan'ın bilgisi dışındadır. Sn. Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır" denildi. - ANKARA

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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