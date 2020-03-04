MSB: "Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur' - Son Dakika

MSB: "Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur"

11 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur. 'Hulusi Akar' ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sn. Bakan'ın bilgisi dışındadır. Sn. Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır" denildi.

(İHA)

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak
2020 yılında Barbie'nin Türkiye'deki rol modeli, milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu Onlarca kişinin öldüğü İran'da doktorların halay çektiği görüntü tepki çekti İdlib saldırısında yaralanan uzman çavuştan duygulandıran paylaşım

Son Dakika Haberleri
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 16:47:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]