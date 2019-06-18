Son Dakika Haberleri: MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi mektubu) Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan...
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MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi mektubu) Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan...

47 dakika önce

MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi mektubu) Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı.

MSB:
MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi mektubu) Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:40 Kaynak: AA
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