MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi mektubu) Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan...
47 dakika önce
MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi mektubu) Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı.
MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi mektubu) Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:40 Kaynak: AA
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