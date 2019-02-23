Msb: "(Akar-Shanahan Görüşmesi)akar Tarafından Türkiye'nin Pkk, Ypg, Pyd, Deaş ve Fetö Dahil Tüm...
22 dakika önce
MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi)Akar tarafından Türkiye'nin PKK, YPG, PYD, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığı vurgulandı"
MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi)Akar tarafından Türkiye
'nin PKK
, YPG, PYD, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığı vurgulandı"
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:31 Kaynak: AA
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