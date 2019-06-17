Son Dakika Haberleri: MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) Bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için gereken tedbirler...
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MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) Bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için gereken tedbirler...

1 saat önce

MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) Bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

MSB:
MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) Bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:24 Kaynak: AA
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