MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) Bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için gereken tedbirler...
1 saat önce
MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) Bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) Bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:24 Kaynak: AA
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