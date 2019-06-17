MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık...
1 saat önce
MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:21 Kaynak: AA
MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) İki Bakan tarafından Astana
ve Soçi
mutabakatlarına bağlılık vurgulandı."
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