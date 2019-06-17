Son Dakika Haberleri: MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık...
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MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık...

1 saat önce

MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı.

MSB:
MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:21 Kaynak: AA
Soçi, Astana, Güncel
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