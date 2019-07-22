Son Dakika Haberleri: MSB: "Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye'de...
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MSB: "Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye'de...

24 dakika önce

MSB: "Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

MSB:
MSB: "Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi."
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:46 Kaynak: AA
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