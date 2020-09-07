MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer...
MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ifade edildi"
MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ifade edildi"
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MSB: 'Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi