Son Dakika Haberleri: MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...
Son Dakika Güncel MSB: 'Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

7 dakika önce

MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla imha edildi.

MSB:

MSB: " Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla imha edildi."

Akçakale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:44 Kaynak: AA
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