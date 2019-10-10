Son Dakika Haberleri: MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

1 saat önce

MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi.

MSB:

MSB: " Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA

Akçakale, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:49 Kaynak: İHA
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