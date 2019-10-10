Son Dakika Haberleri: MSB: " Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...
Son Dakika Genel MSB: ' Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

MSB: " Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

1 saat önce

MSB: " Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale'ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde...

MSB: " Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale'ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde kalmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG! Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun"

MSB: Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

Akçakale, Bebek, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:17 Kaynak: İHA
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