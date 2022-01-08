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MSB: "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" - Son Dakika

MSB: "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

08.01.2022 20:32
MSB: "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, Silah, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" - Son Dakika
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