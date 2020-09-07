MSB: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:38 - Kaynak: DHA
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