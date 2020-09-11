MSB Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi icra edildi - Son Dakika

MSB: Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi icra edildi
KKTC, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevlerinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:31 - Kaynak: DHA
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