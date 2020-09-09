MSB 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı başarıyla devam ediyor - Son Dakika

MSB 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı başarıyla devam ediyor

KKTC, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekatı ve hava hücum harekatları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor denildi. Paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.