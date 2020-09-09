MSB 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı başarıyla devam ediyor - Son Dakika

MSB 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı başarıyla devam ediyor
KKTC, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekatı ve hava hücum harekatları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor denildi. Paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:58 - Kaynak: DHA
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