MSB: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı devam ediyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) harekatları ile devam ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; SAT-SAS harekatları ile devam ediyor" denildi.

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ANKARA,