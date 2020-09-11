MSB: Akdeniz Fırtınası Tatbikatında F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, F-16 savaş uçaklarıyla hava hücum görevinin icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:54 - Kaynak: AA
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