MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekâtı'nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower...
MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower uçak gemisi tarafından 28 Temmuz tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi.
MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower uçak gemisi tarafından 28 Temmuz tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 02:45
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Akdeniz Kalkanı Harekâtı'nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower... - Son Dakika
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