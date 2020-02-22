MSB: "Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek... - Son Dakika

MSB: "Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek...

12 dakika önce

MSB: "Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir.

MSB:

MSB: "Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:59 Kaynak: İHA
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