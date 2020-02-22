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MSB: "Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek...
12 dakika önce
MSB: "Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:59 Kaynak: İHA
MSB: "Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır." - ANKARA
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