MSB: "Alınan son bilgilere göre İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Alınan son bilgilere göre İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve... - Son Dakika

MSB: "Alınan son bilgilere göre İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve...

6 saat önce

MSB: "Alınan son bilgilere göre İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.

MSB:

MSB: "Alınan son bilgilere göre İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." - ANKARA

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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