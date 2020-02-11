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MSB: "Alınan son bilgilere göre İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve...
6 saat önce
MSB: "Alınan son bilgilere göre İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
MSB: "Alınan son bilgilere göre İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." - ANKARA
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