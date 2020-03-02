MSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı - Son Dakika

MSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından amfibi deniz piyadelerinin faaliyetlerini içeren görüntü paylaşıldı.

MSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından amfibi deniz piyadelerinin faaliyetlerini içeren görüntü paylaşıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, karla kaplı dağlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdüren amfibi deniz piyade timlerinin çalışmaları yer alıyor.

Görüntüde, "Hırçın denen dalgalardan, aşılmaz denen dağlara... Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri Daima Hazır!" ifadelerine yer veriliyor.

Hakkari Yüksekova'da 3 bin 200 rakımlı bir dağda, eksi 20 derecede düzenlenen operasyonun da paylaşıldığı görüntüde, Mehmetçiğin kar ve tipi altındaki operasyonları gözler önüne seriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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