MSB: "Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak katılımıyla icra edilen Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi.
(Mevlüt İşli - Engin Yağcı/İHA)
Kaynak: İHA
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