20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı - Son Dakika

20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı

24.10.2020 20:43
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla icra edilen Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA- 20) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla icra edilen Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA- 20) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA- 20) Tatbikatı, başarıyla tamamlandı. 14 kışlada, 2306 personelimiz ve 628 aracın katılımıyla icra edilen ANCA- 20 Tatbikatı, NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı - Son Dakika

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