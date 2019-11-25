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MSB: "Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında...
6 saat önce
MSB: "Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
MSB: " Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir." - ANKARA
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