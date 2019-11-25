Son Dakika Haberleri: MSB: "Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında...
Son Dakika Güncel MSB: 'Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında... - Son Dakika

MSB: "Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında...

6 saat önce

MSB: "Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir.

MSB:

MSB: " Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir." - ANKARA

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
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