MSB: Ankara'da tank topu atışları icra edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirilen tank topu atışlarında, tankçıların hedefleri tam isabetle vurduğu bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda, 1'inci ve 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca tank topu atışları icra edildi. Kahraman tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu" denildi.
Kaynak: DHA
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