MSB: "Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmeler tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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