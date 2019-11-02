MSB: "Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmeler tamamlandı"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı." - ANKARA
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