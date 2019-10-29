Son Dakika Haberleri: MSB: "Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı."
Son Dakika Güncel MSB: 'Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı.'

MSB: "Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı."

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı."

(Mehmet Kalay/İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması: Rusya ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı
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